RAI SPORT – Allegri ha confessato ad un amico | “Firmo la prossima settimana” ADL ha un asso nella manica

(Di sabato 22 maggio 2021) Massimilianopotrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis preme per avere l’ex allenatore della Juventus. Gennaro Gattuso dopo la partita contro il Verona saluterà la piazza partenopea. L’esperto di calciomercato di RAi, Ciro Venerato, ai microfoni di radio Kiss Kiss ha riportato le ultime notizie sul prossimo allenatore del Napoli: “Nuovo allenatore del Napoli?e Spalletti hanno detto sì alla proposta economica di De Laurentiis. Nel momento in cui il Real Madrid decide e libera, Max diventerà l’allenatore degli azzurri. Poco fa ho parlato con un ex direttoreivo molto legato ad, èsuo. Mi ha detto: “Lo sai Ciro, Max mi ha rivelato che dalla...

Il Napoli preme per Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus vicino al ritorno in panchina. Azzurri in pole.Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto per parlare anche del futuro di Elseid Hysaj.