Ragazzo di 14 anni si suicida lanciandosi dal ponte di Ariccia: passanti hanno provato a fermarlo (Di sabato 22 maggio 2021) Ragazzo di 14 anni si suicida lanciandosi dal ponte di Ariccia. Uno studente di 14 anni è morto questa mattina dopo essersi lanciato dal ponte di Ariccia, noto tristemente come il ‘ponte dei suicidi’. Il Ragazzo è riuscito a superare le barriere che percorrono tutta la struttura e che sono state messe appositamente dall’Anas proprio per evitare queste tragedie. Ignoti i motivi del gesto. Tragedia questa mattina ad Ariccia. Poco dopo le 10 un ragazzino di 14 anni si è gettato da quello che è tristemente noto come ‘ponte dei suicidi’, morendo sul colpo dopo un volo di circa 60 metri. A constatarne il decesso, una pattuglia della Polizia stradale di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 22 maggio 2021)di 14sidaldi. Uno studente di 14è morto questa mattina dopo essersi lanciato daldi, noto tristemente come il ‘dei suicidi’. Ilè riuscito a superare le barriere che percorrono tutta la struttura e che sono state messe appositamente dall’Anas proprio per evitare queste tragedie. Ignoti i motivi del gesto. Tragedia questa mattina ad. Poco dopo le 10 un ragazzino di 14si è gettato da quello che è tristemente noto come ‘dei suicidi’, morendo sul colpo dopo un volo di circa 60 metri. A constatarne il decesso, una pattuglia della Polizia stradale di ...

Advertising

andreavianell18 : A prescindere da tutto ma chi pensa di essere tz??è un ragazzo di 26 anni che dice ad una donna di 58 ehi beyonce… - jiminisamochi99 : pensando intensamente al ragazzo coreano che conobbi a Dublino 4 anni fa ???? - boyshjt_ : @becksnextmsaid Non ho mai visto un ragazzo così bello in vita mia e ti ho detto tutto. Vabbe che lui è un uomo dato che ha 28 anni - Irene_p2001 : RT @DebAttanasio: Un uomo che si sbatte tanto a criticare Lady Gagà per aver denunciato lo stupro dopo 30 anni dà solo l'impressione di tem… - ale_garibbo : @elevisconti Io vado controcorrente: i soldi secondo me servono più ai giovani che ai vecchi (a meno che non necess… -