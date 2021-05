Ragazza violentata, noto manager in manette: “Drogata con il caffè” (Di sabato 22 maggio 2021) Emergono dettagli inquietanti in relazione al caso di una Ragazza violentata nel corso di un colloquio di lavoro: “Era alla totale mercé”. Ragazza violentata al colloquio di lavoro. La denuncia è stata fatta dalla stessa giovane vittima, che ha raccontato di essere stata narcotizzata con un caffè ed una bevanda entrambe edulcorate con un potente tranquillante. E salta fuori anche il nome di chi le avrebbe fatto questo, come da lei annunciato. Ragazza violentata indagano i carabinieri Foto dal webI reati contestati a questo individuo sono diversi e tutti di una gravità estremamente consistenza. Si va dallo stupro aggravato a sequestro di persona e lesioni personali aggravate, in merito a quanto sarebbe avvenuto a marzo scorso, come attestato dalla apposita inchiesta ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Emergono dettagli inquietanti in relazione al caso di unanel corso di un colloquio di lavoro: “Era alla totale mercé”.al colloquio di lavoro. La denuncia è stata fatta dalla stessa giovane vittima, che ha raccontato di essere stata narcotizzata con uned una bevanda entrambe edulcorate con un potente tranquillante. E salta fuori anche il nome di chi le avrebbe fatto questo, come da lei annunciato.indagano i carabinieri Foto dal webI reati contestati a questo individuo sono diversi e tutti di una gravità estremamente consistenza. Si va dallo stupro aggravato a sequestro di persona e lesioni personali aggravate, in merito a quanto sarebbe avvenuto a marzo scorso, come attestato dalla apposita inchiesta ...

