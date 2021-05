Qui Udinese, sono 21 i convocati da Gotti in vista dell’Inter: l’elenco completo (Di sabato 22 maggio 2021) I convocati da Luca Gotti per Inter-Udinese Domani l’Udinese affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella trentottesima e ultima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Luca Gotti ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 21 giocatori. PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet gettyimages-11365534721DIFENSORI: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Stryger Larsen; Becao; Rigo; ZeegelaarCENTROCAMPISTI: Makengo; De Paul; Walace; Battistella; Pereyra; PalumboATTACCANTI: Okaka; Llorente; Forestieri; Basha L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Ida Lucaper Inter-Domani l’affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella trentottesima e ultima giornata della Serie A 2020/2021. Indella trasferta meneghina, Lucaha diramatodei, composto da 21 giocatori. PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet gettyimages-11365534721DIFENSORI: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Stryger Larsen; Becao; Rigo; ZeegelaarCENTROCAMPISTI: Makengo; De Paul; Walace; Battistella; Pereyra; PalumboATTACCANTI: Okaka; Llorente; Forestieri; Basha L'articolo proviene da intermagazine.

