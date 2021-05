Progetto Torino-Sinistra per la città sosterrà Stefano Lo Russo (Di sabato 22 maggio 2021) Sinistra per la città parteciperà alle primarie del centroSinistra sostenendo Stefano Lo Russo, candidato che riteniamo capace di guidare la rinascita di Torino, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di opportunità per i giovani e di miglioramento dei servizi ai cittadini. Nei mesi passati Progetto Torino – Sinistra per la città, presente nelle Circoscrizioni con un Presidente ed alcuni consiglieri, ha incontrato i candidati a Sindaco confrontandosi apertamente sui temi e sui programmi di governo della città. Sono emerse convergenze di valutazione sia rispetto al giudizio negativo sull’amministrazione 5 stelle, sia sulle priorità programmatiche riguardanti l’inclusione sociale, il lavoro, la ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 22 maggio 2021)per laparteciperà alle primarie del centrosostenendoLo, candidato che riteniamo capace di guidare la rinascita di, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di opportunità per i giovani e di miglioramento dei servizi ai cittadini. Nei mesi passatiper la, presente nelle Circoscrizioni con un Presidente ed alcuni consiglieri, ha incontrato i candidati a Sindaco confrontandosi apertamente sui temi e sui programmi di governo della. Sono emerse convergenze di valutazione sia rispetto al giudizio negativo sull’amministrazione 5 stelle, sia sulle priorità programmatiche riguardanti l’inclusione sociale, il lavoro, la ...

