Prime Video: data di uscita, trailer, cast e cosa sappiamo della nuova serie tv Solos con Anne Hathaway (Di sabato 22 maggio 2021) Si chiama Solos ed arriverà nel catalogo multimediale di Amazon Prime Video nel prossimo mese di giugno. Un cast che fa impressione, con ben tre Premi Oscar in lista. Arriverà a breve e proprio in questi giorni sono state rese note le Prime immagini della serie: tutte le informazioni che si hanno al momento su questa importante ed attesa novità. Solos: di cosa parla e quando uscirà la nuova serie tv La notizia dello sbarco di Solos sul catalogo del colosso dello streaming Amazon Prime Video era già arrivata da qualche tempo quando la stessa piattaforma aveva anticipato qualche piccolo dettaglio nel mese di febbraio 2021. Le informazioni ...

