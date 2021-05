Primavera 3, Catania-Palermo 4-1: tonfo in terra etnea, ko e addio alla vetta per i baby rosanero (Di sabato 22 maggio 2021) Il Palermo Primavera crolla in casa del Catania.4-1: è questo il pesantissimo risultato della sfida tra il Palermo Primavera e il Catania: una sfida che da sempre rappresenta un crocevia affascinante, storico e decisivo per l’equilibrio calcistico all’interno dell’isola. Il Palermo guidato dal tecnico Antonello Capodicasa, perde per la prima volta nella stagione, con un pesante 4-1 inflitto dagli etnei. Un ko pesantissimo per i rosanero che, nonostante i due pali colpiti, sono stati costretti a cedere la 1^ posizione al Catanzaro uscito invece vittorioso dallo scontro contro la Virtus Francavilla.Una vera e propria disdetta per il Palermo Primavera che, per ritrovare la vetta ormai distante appena un ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Ilcrolla in casa del.4-1: è questo il pesantissimo risultato della sfida tra ile il: una sfida che da sempre rappresenta un crocevia affascinante, storico e decisivo per l’equilibrio calcistico all’interno dell’isola. Ilguidato dal tecnico Antonello Capodicasa, perde per la prima volta nella stagione, con un pesante 4-1 inflitto dagli etnei. Un ko pesantissimo per iche, nonostante i due pali colpiti, sono stati costretti a cedere la 1^ posizione al Catanzaro uscito invece vittorioso dallo scontro contro la Virtus Francavilla.Una vera e propria disdetta per ilche, per ritrovare laormai distante appena un ...

