Previsioni meteo: domenica caldo a 30 gradi, ma ancora qualche pioggia al Nord (Di sabato 22 maggio 2021) Le Previsioni meteo di domani, domenica 23 maggio , annunciano una giornata asciutta su gran parte dell'Italia, ma con parecchie nubi al Centro Nord, dove si paleserà ancora qualche pioggia residua . ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Ledi domani,23 maggio , annunciano una giornata asciutta su gran parte dell'Italia, ma con parecchie nubi al Centro, dove si paleseràresidua . ...

