Precari scuola, Bianchi: “Ogni docente al suo posto dal 1° settembre, immissioni in ruolo entro luglio, agosto per le supplenze” (Di sabato 22 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche della questione riguardante il Precariato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche della questione riguardante ilato. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Concorso scuola, si tenta una sola volta per classe di concorso. La norma del Decreto Sostegni bis che già non piac… - alscompa : @pierofassino @PaolaScopece Vi offendete perché vi chiamano 'fascisti' ? Si vada a studiare cosa è stato fatto ai… - infoitinterno : Dall’assunzione dei precari ai concorsi semplificati: le misure per la scuola del decreto sostegni bis [VIDEO GUIDA] - PietroPicci : @CottarelliCPI È triste pensare che una persona come lei non inorridisca del fatto che la nostra scuola sia basata… - infoitinterno : Patto per l’istruzione, Pacifico (Anief): “La scuola torna al centro. Reclutare subito tutti i docenti precari” [VI… -