Ponza: violenta per dieci anni le tre figlie minorenni. Pastore evangelico estradato dalla Scozia

Per oltre dieci anni avrebbe abusato delle figlie tutte minorenni, una di appena 4 anni. Una storia terribile che ha portato l'uomo, ex Pastore della confessione degli Evangelisti, a trasferirsi in Scozia, a pochi chilometri da Edimburgo, per provare a nascondersi. A denunciare il 50enne era stata la figlia più piccola. La polizia di Stato di Cassino, coordinata dalla Procura della Repubblica della stessa città, ha rintracciato l'indagato grazie alla collaborazione della polizia scozzese che lo ha arrestato e poi lo ha estradato in Italia. Il Pastore evangelico è arrivato all'aeroporto di Fiumicino e subito è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. La Procura di Cassino gli contesta i reati di ...

