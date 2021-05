Ponza, pastore evangelico abusa delle figlie e scappa in Scozia: arrestato. «Ci ha violentato per 10 anni» (Di sabato 22 maggio 2021) Per oltre 10 anni ha abusato delle tre figlie e quando ha visto che le cose si stavano mettendo male è fuggito in Scozia, convinto di farla franca. La polizia però stava già... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 maggio 2021) Per oltre 10hatotree quando ha visto che le cose si stavano mettendo male è fuggito in, convinto di farla franca. La polizia però stava già...

