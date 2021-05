Ponte Stretto | Vono “Inserirlo nelle infrastrutture da iniziare”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In “sospeso” oltre alc'è anche la decisione sulla sua costruzione. Realizzarlo o non realizzarlo? A campata unica o a più campate? I parlamentari, riuniti nell'intergruppo a sostegno delsullo, dopo la relazione del gruppo di lavoro tecnico sull'attraversamento stabile, non accettano perdite di tempo: bisogna decidere subito, per questo hanno chiesto un incontro al presidente del Consiglio Mario Draghi. “Vogliamo chiedere al presidente del Consiglio che inserisca ilsullonell'ambito delleche dealmenoi lavori entro questa legislatura”, ha spiegato all'Italpress Silvia, senatrice di Italia Viva e vicepresidente della commissione Lavori pubblici e ...