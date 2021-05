Playout Serie C: retrocessione in Serie D per Ravenna e Bisceglie, si salvano Paganese e Legnago. I risultati (Di sabato 22 maggio 2021) Giornata di verdetti in Serie C.Arrivano questo pomeriggio i primi verdetti dei Playout di Serie C, a conclusione delle sfide andate in scena nel pomeriggio e che si completeranno con il match di ritorno tra Fano e Imolese, slittato di una settimana causa Covid.Il Legnago, dopo il prezioso vantaggio costruito all'andata (0-1 in trasferta), si impone con il risultato di 3-0 condannando alla retrocessione il Ravenna. Stesso destino per il Bisceglie che, dopo aver vinto la prima partita per 2-1 sul proprio campo, crolla sul campo della Paganese - con il risultato di 3-2 - per un clamoroso gol subito nel recupero. Termina con un pareggio a reti bianche la gara di andata tra Fano e Imolese, con le due compagini che ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Giornata di verdetti inC.Arrivano questo pomeriggio i primi verdetti deidiC, a conclusione delle sfide andate in scena nel pomeriggio e che si completeranno con il match di ritorno tra Fano e Imolese, slittato di una settimana causa Covid.Il, dopo il prezioso vantaggio costruito all'andata (0-1 in trasferta), si impone con il risultato di 3-0 condannando allail. Stesso destino per ilche, dopo aver vinto la prima partita per 2-1 sul proprio campo, crolla sul campo della- con il risultato di 3-2 - per un clamoroso gol subito nel recupero. Termina con un pareggio a reti bianche la gara di andata tra Fano e Imolese, con le due compagini che ...

