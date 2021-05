Playout Serie C, Paganese-Bisceglie: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 22 maggio 2021) Paganese-Bisceglie in campo oggi alle 17.30 al “Torre”, per la finale Playout del girone C. Dopo la sconfitta subita sabato scorso in trasferta, la formazione di Di Napoli è chiamata a ribaltare la situazione, contro un Bisceglie motivato al punto giusto, a conservare la permanenza in terza Serie. Ecco come le due squadre potrebbero cominciare la gara. Il momento della Paganese La Paganese arriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo la sconfitta subita nella gara di andata, persa con il punteggio di 2-1. A decidere la sfida in favore della compagine pugliese, le reti di Makota e Priola, seguite dal gol firmato da Diop, nel corso della ripresa. Gol, quest’ultimo, particolarmente prezioso, che ha lasciato aperta la porta della salvezza della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)in campo oggi alle 17.30 al “Torre”, per la finaledel girone C. Dopo la sconfitta subita sabato scorso in trasferta, la formazione di Di Napoli è chiamata a ribaltare la situazione, contro unmotivato al punto giusto, a conservare la permanenza in terza. Ecco come le due squadre potrebbero cominciare la gara. Il momento dellaLaarriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo la sconfitta subita nella gara di andata, persa con il punteggio di 2-1. A decidere la sfida in favore della compagine pugliese, le reti di Makota e Priola, seguite dal gol firmato da Diop, nel corso della ripresa. Gol, quest’ultimo, particolarmente prezioso, che ha lasciato aperta la porta della salvezza della ...

Ultime Notizie dalla rete : Playout Serie Basket B, nel Tabellone 2 Faenza e Pavia vanno a gara 4 Questi i risultati per gara 3 dei quarti di finale playoff e del 1° turno playout di Serie B Old Wild West 2020 - 21. Le serie, sia di playoff che di playout, sono al meglio delle 5 gare, con alternanza casa - casa - fuori - fuori - casa. QUARTI DI FINALE PLAYOFF SERIE B ...

Paganese - Bisceglie Calcio serie C girone C, playout Il Bisceglie non deve perdere a Pagani. Altrimenti sarebbe retrocesso in serie D. Partita di ritorno dei playout nel campionato di calcio di serie C girone C: inizio alle 19,30. All'andata, una settimana fa, i pugliesi si imposero per 2 - 1.

Basket Serie B, Roseto già in semifinale, Teramo riapre la serie per la salvezza Venerdì d'oro per le abruzzesi di B di Basket: Roseto corsara (78-82) chiude in tre gare la serie con il Cassino e approda alla semifinale playoff. Nei playout Teramo accorcia sul 2-1, aggiudicandosi ...

