Playout Serie C, Fano-Imolese: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà il "Raffaele Mancini" di Fano ad ospitare l'andata della finale Playout: Fano-Imolese. Le due squadre sono arrivate 17esima e 18esima nel Girone A di Serie C e adesso si affrontano per mantenerla. La gara, con orario previsto per le 17.00, mette contro due squadre che in campionato hanno soltanto due punti di differenza, segno di equilibrio tra le rose. Squadre simili ed l'obbiettivo di salvarsi preannunciano una sfida avvincente. Questa sfida, in programma una settimana fa, è stata rinviata per Covid-19. Il momento del Fano Finale di campionato in linea con il resto dell'annata per il Fano che raramente è riuscito ad imporsi durante la stagione. Solo 2 vittorie nelle ultime 15 gare, entrambe in trasferta, sono segno di una squadra che ha subìto tanto la ...

