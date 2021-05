Place4Me | un allarme Hi-Tech proteggerà gli stalli per disabili dai parcheggiatori abusivi

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Un dispositivo hi-per tutelare le persone affette datà fisiche sarà sperimentato per la prima volta a Genova. Permetterà la protezione dei parcheggi a loro riservati. Grazie ad uno speciale antifurto dotato di sirena, quando qualcuno non autorizzato a sostare nelle strisce gialle deciderà di parcheggiare il proprio veicolo, uno specialedotato di sirena si attiverà, richiamando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi sono già stati installati i primi dieci apparecchi in altrettanti, che saranno in sperimentazione gratuita per il Comune di Genova per un anno. A richiedere l’attivazione del progetto era stata la Consulta comunale deiinsieme al Comune, che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Aci Infomobiliy spa. Ad oggi ...