Pisa, si spara in testa con l'arma del padre carabiniere. Muore bimbo di 11 anni, ipotesi incidente (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia in provincia di Pisa . Un bambino di 11 anni morto oggi nell abitazione dove viveva con i genitori in un piccolo centro alle porte della citt della Torre pendente: un colpo di pistola lo ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia in provincia di. Un bambino di 11morto oggi nell abitazione dove viveva con i genitori in un piccolo centro alle porte della citt della Torre pendente: un colpo di pistola lo ha ...

