Pisa | si spara con la pistola del papà carabiniere | morto bambino di 11 anni

Un bambino di undici anni , figlio di un carabiniere , è morto oggi nella sua abitazione in provincia di dopo essersi sparato un colpo alla testa con la pistola del padre. Sul posto insieme ai ...Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il colpo mortale. La pistola sarebbe del padre carabiniere. E' avvenuto intorno alle 13.PISA – Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il co ...PISA. Avrebbe fatto tutto da solo e si sarebbe trattato di un terribile incidente. Sono le prime indiscrezioni su quanto accaduto oggi attorno alle 13,30 nel Comune di Cascina, in provincia di Pisa, d ...