Pisa | muore bambino di 11 anni Il colpo sparato con la pistola del papà carabiniere

(Di sabato 22 maggio 2021) Undialla testa e per undi 11non c’è stato nulla da fare. È tutto avvenuto a Navacchio, in provincia diintorno alle 13.30. Secondo la prima ricostruzione il ragazzino è morto dopo aver esploso lui stesso ilcon l’arma del padre. Secondo il comando provinciale dell’Arma – che indaga sull’accaduto – ilè riuscito ad impossessarsi dell’arma che era probabilmente già carica. Sentita l’esplosione i familiari hanno chiamato i soccorsi: i sanitari del 118, però, non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Al momento, rimane da chiarire se ilsia partito accidentalmente o se sia stato esploso volontariamente dal. Foto di archivio L'articolo ...

Advertising

a70199617 : #CHE ATROCITÀ Pisa, si spara in casa con la pistola del padre carabiniere: muore bambino di 11 anni - a70199617 : RT @fanpage: Un bambino di 11 anni è morto dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa. L'allarme è scattato intorno alle 13.30. h… - calabrianewsit : Pisa, si spara con la pistola del padre: muore bambino di 11 anni - - messveneto : Pisa, si spara a 11 anni con pistola padre e muore: l’ipotesi di un incidente - artnewsit : #Pisa, si spara con la #pistola del papà carabiniere: muore #bimbo di 11 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa muore

Tragedia a Cascina , in provincia di. Un bambino di soli 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco . E' successo nel pomeriggio, verso le 13.30, nella casa di famiglia, una villetta di Navacchio. Da quanto trapela, sarebbe stato ...Un bambino di undici anni , figlio di un carabiniere , è morto oggi nella sua abitazione in provincia di dopo essersi sparato un colpo alla testa con la pistola del padre. Sul posto insieme ai ...PISA – Tragedia in una villetta di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa: un bambino di 11 anni è morto per un colpo di arma da fuoco. Sarebbe stato lo stesso bambino ad esplodere il co ...PISA. Avrebbe fatto tutto da solo e si sarebbe trattato di un terribile incidente. Sono le prime indiscrezioni su quanto accaduto oggi attorno alle 13,30 nel Comune di Cascina, in provincia di Pisa, d ...