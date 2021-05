Pisa, bambino di 11 anni si spara con la pistola del padre carabiniere. È morto (Di sabato 22 maggio 2021) . Da ricostruire la dinamica. Si spara con la pistola del padre carabiniere, morto un ragazzo di 11 anni. Il tragico episodio di cronaca è avvenuto a Pisa. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine e i soccorritori. Purtroppo per il ragazzo non c’era nulla da fare. Resta da chiarire la dinamica. AmbulanzaPisa, bambino di 11 anni si spara con la pistola del padre Il drammatico incidente è avvenuto nella giornata del 22 maggio in una abitazione a Navacchio, una frazione di Cascina, in provincia di Pisa. Secondo le prime ricostruzioni il bambino avrebbe fatto tutto da solo ma non è chiara la dinamica. I ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) . Da ricostruire la dinamica. Sicon ladelun ragazzo di 11. Il tragico episodio di cronaca è avvenuto a. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine e i soccorritori. Purtroppo per il ragazzo non c’era nulla da fare. Resta da chiarire la dinamica. Ambulanzadi 11sicon ladelIl drammatico incidente è avvenuto nella giornata del 22 maggio in una abitazione a Navacchio, una frazione di Cascina, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni ilavrebbe fatto tutto da solo ma non è chiara la dinamica. I ...

