Pisa Approvato il progetto definitivo per il nuovo ponte ciclopedonale di Cisanello

(Di sabato 22 maggio 2021)dalla Giunta Comunale di ieri, giovedì 20 maggio, ilper la realizzazione delRiglione-. A breve seguirà l’approvazione delesecutivo e la pubblicazione della gara d’appalto da parte dimo, incaricata dal Comune disia della fase progettuale che delle modalità di gara e di affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera. L’opera ha un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, di cui il 60% sostenuto dal Comune dicon un investimento di 2,1 milioni di euro e il restante 40% finanziato dalla Regione Toscana per un importo di 1,4 milioni di euro. “Con il...

Il Tirreno

- La giunta comunale hail progetto definitivo del ponte ciclopedonale su fiume Arno , che collegherà l'area dei parcheggi dell'ospedale di Cisanello con la sponda dell'abitato di ...... infatti, è sotto custodia giudiziaria da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie diche ha ...messa in sicurezza del fabbricato pericolante e nella giornata di ieri la Giunta Comunale ha...PISA: Nuovo passo in avanti per realizzare il collegamento ciclopedonale fra le due sponde dell'Arno, in corrispondenza dei parcheggi dell'ospedale ...Varato il progetto definitivo, obiettivo avviare i lavori prima della fine del 2021: un’opera attesa da tempo e che costerà 3,5 milioni di euro. Il sindaco: "Nuovo corso che avvicina le due frazioni a ...