Pirlo | “Ho voglia di continuare | l’ultima parola spetterà alla società Ronaldo? Lo vedo concentrato per domani”

Andrea Pirlo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juve, si è soffermato anche sul suo futuro. "Normale che uno si riconfermerebbe perché piace giocare a avere l'adrenalina. Se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che scorre nelle vene per fare cose importanti. L'ho detto perché ho voglia di continuare a lavorare con questa società. Io sono un allenatore esigente e vincente: lo sono sempre stato da giocatore e anche da allenatore voglio ripetere le stesse emozioni. Essendo stato un vincente voglio continuare a farlo anche da allenatore. Quest'anno ho imparato tanto, sono successe tante cose che mi possono essere d'aiuto per il futuro. Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani.

