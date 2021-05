Pirlo “Alla Champions ci crediamo. Futuro? Decide il club” (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan ma ci siamo rialzati da soli e gli altri risultati ci hanno dato modo di rivivere. Ma dobbiamo pensare prima a noi stessi e a fare una grande gara per vincere e poi vedere cosa succede dalle altre parti. Non dobbiamo avere alcun rammarico a fine gara”. Andrea Pirlo vuole pensare solo Alla gara col Bologna sebbene un successo al Dall’Ara potrebbe non bastare Alla Juve per qualificarsi Alla prossima Champions. I bianconeri sono appesi anche ai risultati di Milan e Napoli ma prima devono pensare a battere un Bologna che “giocherà Alla morte. La pressione c’è come c’è sempre stata ma siamo tranquilli, le vittorie ti danno entusiasmo e adrenalina, dobbiamo cavalcare questo momento”. Dal risultato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Citanto. Eravamo morti dopo il Milan ma ci siamo rialzati da soli e gli altri risultati ci hanno dato modo di rivivere. Ma dobbiamo pensare prima a noi stessi e a fare una grande gara per vincere e poi vedere cosa succede dalle altre parti. Non dobbiamo avere alcun rammarico a fine gara”. Andreavuole pensare sologara col Bologna sebbene un successo al Dall’Ara potrebbe non bastareJuve per qualificarsiprossima. I bianconeri sono appesi anche ai risultati di Milan e Napoli ma prima devono pensare a battere un Bologna che “giocheràmorte. La pressione c’è come c’è sempre stata ma siamo tranquilli, le vittorie ti danno entusiasmo e adrenalina, dobbiamo cavalcare questo momento”. Dal risultato di ...

