Pioli “Ultimo sforzo per centrare obiettivo Champions” (Di sabato 22 maggio 2021) CARNAGO (ITALPRESS) – “La classifica finale darà i verdetti, per tutto l’anno abbiamo parlato di gara svolta, ma in realtà lo è quella di domani. Abbiamo preparato bene questa partita, la squadra è motivata e sarà pronta a dare il massimo per raccogliere un risultato importante”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di domani in casa dell’Atalanta per l’ultima giornata di campionato. Rossoneri all’inseguimento di un posto Champions negli ultimi 90 minuti, dopo il deludente pari con il Cagliari. “E’ stata una settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente, poi l’abbiamo trasformata in concentrazione ed emozione, abbiamo una miscela di sentimenti tra determinazione e tensione, ma abbiamo fatto di tutto per preparare bene questa partita – spiega Pioli -. Il Milan deve crederci perchè ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) CARNAGO (ITALPRESS) – “La classifica finale darà i verdetti, per tutto l’anno abbiamo parlato di gara svolta, ma in realtà lo è quella di domani. Abbiamo preparato bene questa partita, la squadra è motivata e sarà pronta a dare il massimo per raccogliere un risultato importante”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match di domani in casa dell’Atalanta per l’ultima giornata di campionato. Rossoneri all’inseguimento di un postonegli ultimi 90 minuti, dopo il deludente pari con il Cagliari. “E’ stata una settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente, poi l’abbiamo trasformata in concentrazione ed emozione, abbiamo una miscela di sentimenti tra determinazione e tensione, ma abbiamo fatto di tutto per preparare bene questa partita – spiega-. Il Milan deve crederci perchè ha ...

