Piera Maggio commenta l’indiscrezione sui nuovi indagati | “Appreso dalla tv | lo trovo aberrante”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 maggio 2021) “Hola notizia da una trasmissione televisiva, lo, anche per gli stessi. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro”. Sono queste le parole di, mamma di Denise Pipitone, all’Adnkronos. La mamma di Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre del 2004,con queste parole la notizia che è stata data ieritrasmissione Quarto Grado. Nel corso della puntata in diretta il 212021 infatti, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha svelato in anteprima questa notizia che in pochi minuti ha fatto il giro di tutti i siti di informazione italiana e oggi, è stata ripresa da tutte le testate nazionali. Una notizia che non è stata confermata, va ricordato, ma neppure ...