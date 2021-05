Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson? Ecco i vaccini anti-Covid suggeriti per le categorie “vulnerabili” (Di sabato 22 maggio 2021) Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson? Il nuovo Piano vaccini anti Covid-19 (che risulta aggiornato al 23 aprile 2021) indica le categorie a rischio, “persone estremamente vulnerabili”, per le... Leggi su feedpress.me (Di sabato 22 maggio 2021)? Il nuovo Piano-19 (che risulta aggiornato al 23 aprile 2021) indica lea rischio, “persone estremamente”, per le...

Advertising

fanpage : Una differenza che non può essere sottovalutata dagli scienziati. - caselli_s : RT @davcarretta: Pfizer-BioNTech: 1 miliardo di dosi Johnson&Johnson: 200 milioni di dosi Moderna: 100 milioni di dosi In più l'Ue e i suo… - capricorn1810 : @cassioshinki Ma no! È soggettivo alla fine, conosco gente giovane che a fatto Pfizer e moderna e non ha avuto febb… - ItalianPolitics : RT @federico_bosco: La Commissione europea ieri ha annunciato che Pfizer, Moderna e J&J si impegnano a fornire 1,3mld di dosi nel 2021-2022… - Zampaglion : RT @Bluefidel47: Pfizer, Astrazeneca, J&J, Moderna, BioTech e tutti coloro che hanno lavorato allo sviluppo di questo sperimentale farmaco,… -