Pfizer, il vaccino per i bambini da 6 mesi a 11 anni all'inizio del 2022 (Di sabato 22 maggio 2021) Il via libera dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, al vaccino Pfizer per i ragazzi fra i 12 e i 15 anni è dietro l'angolo. Da giugno anche loro potranno contribuire alla protezione di massa, come accade già da qualche settimana negli Stati Uniti grazie alla luce verde della Fda. Per l'ulteriore passo, quello della vaccinazione per i più piccoli, fra i 6 mesi e gli 11 anni – in realtà i trial stanno procedendo per ulteriori sottocategorie, fra i 6 mesi e i 5 anni e fra i 5 e gli 11 – ci vorrà un po' più di tempo: il colosso statunitense ha spiegato che la data potrebbe essere l'inizio del 2022.

