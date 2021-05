Perché The Father con Anthony Hopkins è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 22 maggio 2021) Questo weekend non perdete The Father, il film grazie al quale Sir Anthony Hopkins – magnifico ragazzo di 83 anni – ha appena vinto il suo secondo Oscar! Lo sguardo (perso? Fisso?) di Anthony, alias Sir Anthony Hopkins. Oscar 20221 come Miglior attore protagonista (anche) per questo sguardo. Il film è The Father e lo troviamo #soloinsala Bim distribuisce (in versione originale sottotitolata, dal 27 maggio doppiato) The Father. Arriva #soloinsala il primo film dello scrittore, drammaturgo (autore della pièce su cui si basa il film) e regista francese Florian Zeller. Uno dei titoli più amati dalla critica (non solo) anglosassone. Struggente, labirintico, emozionante. ... Leggi su amica (Di sabato 22 maggio 2021) Questonon perdete The, ilgrazie al quale Sir– magnifico ragazzo di 83 anni – ha appena vinto il suo secondo Oscar! Lo sguardo (perso? Fisso?) di, alias Sir. Oscar 20221 come Miglior attore protagonista (anche) per questo sguardo. Ilè Thee lo troviamo #soloinsala Bim distribuisce (in versione originale sottotitolata, dal 27 maggio doppiato) The. Arriva #soloinsala il primodello scrittore, drammaturgo (autore della pièce su cui si basa il) e regista francese Florian Zeller. Uno dei titoli più amati dalla critica (non solo) anglosassone. Struggente, labirintico, emozionante. ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché The Perchè riguardiamo spesso film e serie tv? Quali sono motivi del rewatch? Quante volte avete visto Friends ? E le avventure di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda in Sex and the City ? Vi è mai tornata la voglia di ripercorrere la storia d'amore di Meredith e Derek in ...

Ascolti Tv: Liotti saluta e ringrazia. 'Una passo dal cielo' è stato un successo, si farà la 7stagione ...a credere in questa fiction e che ogni anno continuano a combattere con grande passione perché si ...61%) 5) Avanti un altro!, Canale5: 3.020.000 spettatori (share 19,19%) 6) Il Corriere - The Mule, ...

