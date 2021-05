Per una estate detox: otto alimenti che ti possono aiutare a depurarti (Di sabato 22 maggio 2021) Per una estate detox: otto alimenti che possono depurarti. L’estate è alle porte e pandemia permettendo tutti quanti abbiamo voglia di lasciarci coccolare dal sole e dal mare. Ma tutti quanti abbiamo anche voglia di arrivare alla bella stagione il più in forma possibile, magari dopo esserci liberarti delle scorie della sedentaria routine invernale. In questo la dieta ci può aiutare tantissimo e di una dieta disintossicante dovrebbero far parte almeno alcuni di questi otto alimenti che ti indichiamo qui sotto. I mirtilli Soprattutto quelli neri, sono degli ottimi antiossidanti e quindi possono aiutarci a combattere i radicali liberi e a contrastare l’invecchiamento, il che si traduce ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 22 maggio 2021) Per unache. L’è alle porte e pandemia permettendo tutti quanti abbiamo voglia di lasciarci coccolare dal sole e dal mare. Ma tutti quanti abbiamo anche voglia di arrivare alla bella stagione il più in forma possibile, magari dopo esserci liberarti delle scorie della sedentaria routine invernale. In questo la dieta ci puòtantissimo e di una dieta disintossicante dovrebbero far parte almeno alcuni di questiche ti indichiamo qui s. I mirtilli Soprattutto quelli neri, sono degli ottimi antiossidanti e quindiaiutarci a combattere i radicali liberi e a contrastare l’invecchiamento, il che si traduce ...

