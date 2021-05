Per la prima volta i popoli originari potranno scrivere la Costituzione cilena (Di sabato 22 maggio 2021) Per la prima volta nella storia del Cile saranno anche rappresentanti dei popoli originari a scrivere una Costituzione. E sono figure di grande rilievo, a partire dalla machi Francisca Linconao, la più votata, con circa 14mila voti, alle elezioni del 15 e 16 maggio per i 17 seggi riservati ai popoli indigeni nella Convenzione costituente: mapuche, aymara, kawésquar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla e chango. Diventata famosa per aver vinto nel 2009 la causa contro la Sociedad Palermo Limitada, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) Per lanella storia del Cile saranno anche rappresentanti deiuna. E sono figure di grande rilievo, a partire dalla machi Francisca Linconao, la più votata, con circa 14mila voti, alle elezioni del 15 e 16 maggio per i 17 seggi riservati aiindigeni nella Convenzione costituente: mapuche, aymara, kawésquar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla e chango. Diventata famosa per aver vinto nel 2009 la causa contro la Sociedad Palermo Limitada, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Parole buone per accompagnare la fatica comune di un nuovo inizio Tutto questo c'è stato nel "famigerato" 2020 e in questa prima parte del 2021. Non è motivo sufficiente per benedire questo tempo "maledetto"? Mi viene sempre in mente, e la cito spesso, la parola di ...

La fedeltà e il riscatto/8. Il più essenziale mestiere ... che ha fatto della vita interiore il capitale più prezioso della propria esistenza, inizia a sentire con forza e per un lungo tempo la scomparsa di una presenza intima, la più intima. In una prima ...

Corsi per studenti a settembre 2021: prima dell’inizio delle lezioni niente compensi aggiuntivi agli insegnanti Orizzonte Scuola Muore mentre attraversa la strada Tragedia sulla via Montalese a Santomato, poco dopo le 20 di sabato 22 maggio. Vittima un uomo di 67 anni: Giuseppe Antonio Taviano. Subito dopo il terribile schianto sono stati chiamati i soccorsi. I ...

Vaccini in vacanza, accordo Piemonte-Liguria: «Ecco come li vaccineremo» L’intesa potrebbe allargarsi alla Valle d’Aosta. Fico: possibilità da valurare. Superati i 30 milioni di dosi somministrate ...

