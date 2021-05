Per Domenico Galdiero nomina della Regione Campania (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArriva una nomina per Domenico Galdiero. Il sannita sarà componente del tavolo di regia Regionale tra Regione Campania e Associazione Nazionale città del vino. Si è tenuta in data 20 Maggio 2021 presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura il tavolo di lavoro che ha avuto come oggetto la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura del vino. Tra i presenti Domenico Francesco Galdiero in quanto nominato dalla Regione Campania membro al Tavolo di regia Regionale art 4 Protocollo di Intesa tra Regione Campania ed Associazione Nazionale Città del Vino. “La riunione è stata proficua” ha affermato L’Assessore regionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArriva unaper. Il sannita sarà componente del tavolo di regia Regionale trae Associazione Nazionale città del vino. Si è tenuta in data 20 Maggio 2021 presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura il tavolo di lavoro che ha avuto come oggetto la promozione e la valorizzazione dei territori ecultura del vino. Tra i presentiFrancescoin quantoto dallamembro al Tavolo di regia Regionale art 4 Protocollo di Intesa traed Associazione Nazionale Città del Vino. “La riunione è stata proficua” ha affermato L’Assessore regionale ...

ilriformista : Il vaccino ‘italiano’ di ReiThera rischia di non vedere più la luce: per i magistrati contabili il contratto è ille… - Coninews : DOMINIO TRICOLORE! ???????????????????????? Ancora un trionfo per il nuoto di fondo azzurro a #Budapest2021! Rachele… - Eurosport_IT : ??????-??????(??)-?????????? ?????? ? 5km nuoto di fondo ? 10km nuoto di fondo ? Team Event Complimenti per questo ennesimo trio… - anteprima24 : ** Per Domenico #Galdiero nomina della Regione Campania ** - Toscanaoggi : #Solidarietà, donate alla #Caritas di #Arezzo una nuova cucina industriale e una porta antincendio per la mensa di… -