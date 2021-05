Per 10 anni ha violentato le figlie: pastore evangelico arrestato (Di sabato 22 maggio 2021) Ponza, per anni, è stato teatro degli orrori per alcuni bambini. Una storia fatta di abusi e omertà segnata da un padre padrone. Ponza, abusi su minori (AdobeStock)La vicenda è accaduta a Ponza (Latina) dove un uomo di 50 anni ha abusato per lungo tempo delle proprie figlie. Un periodo che va dal 2009 al 2019 e avvenivano con una cadenza quasi giornaliera. Le verifiche del caso sono partite solo nel 2020 quando la figlia più piccola, oggi maggiorenne, ha voluto denunciare il padre. La dichiarazione della ragazza è avvenuta grazie al sostegno di un pastore e di una psicologa. In una delle dichiarazioni ha raccontato che il padre obbligava lei e la sorella a stare con lui durante il riposino del pomeriggio. E in assenza della madre, le abusava. In base al racconto delle figlie, l’uomo ... Leggi su chenews (Di sabato 22 maggio 2021) Ponza, per, è stato teatro degli orrori per alcuni bambini. Una storia fatta di abusi e omertà segnata da un padre padrone. Ponza, abusi su minori (AdobeStock)La vicenda è accaduta a Ponza (Latina) dove un uomo di 50ha abusato per lungo tempo delle proprie. Un periodo che va dal 2009 al 2019 e avvenivano con una cadenza quasi giornaliera. Le verifiche del caso sono partite solo nel 2020 quando la figlia più piccola, oggi maggiorenne, ha voluto denunciare il padre. La dichiarazione della ragazza è avvenuta grazie al sostegno di une di una psicologa. In una delle dichiarazioni ha raccontato che il padre obbligava lei e la sorella a stare con lui durante il riposino del pomeriggio. E in assenza della madre, le abusava. In base al racconto delle, l’uomo ...

