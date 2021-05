Pensioni, via dal lavoro 5 anni prima grazie allo scivolo allargato: ecco come funziona (Di sabato 22 maggio 2021) Arriva anche l?allargamento del contratto di espansione abbassando la soglia a 100 dipendenti per accedere allo scivolo di 5 anni verso la pensione, con l?ok del Consiglio dei ministri al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 22 maggio 2021) Arriva anche l?allargamento del contratto di espansione abbassando la soglia a 100 dipendenti per accederedi 5verso la pensione, con l?ok del Consiglio dei ministri al...

Advertising

manuele_a : #lavoro #pensioni #salariominimo #conflittodinteressi #mobbing #sindacato Tutto spazzato via. Grazie @beppe_grillo… - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Ottime prestazioni nel mese di marzo per i #fondipensione aperti censiti dal Comparatore @ItPrevidenziali, con un guad… - PensionieLavoro : Ottime prestazioni nel mese di marzo per i #fondipensione aperti censiti dal Comparatore @ItPrevidenziali, con un g… - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Nonostante #COVID19, il rendimento medio dei #fondipensione negoziali da inizio 2020 a fine marzo 2021 si è posizionat… -