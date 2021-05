Pd | dem al voto | entro l’anno 10 congressi regionali e circa 20 provinciali**

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Si prospetta un cambio sostanzioso dei gruppi dirigenti Pd sul territorio nella nuova era Letta. Di qui a fine anno verranno rinnovati i vertici dem in 10 regioni (tra queste l’Umbria che però chiude il congresso in questi giorni),una ventina di federazioni provinciali -anche quella metropolitana di Venezia, al momento guidata da Lia Quartapelle come commissaria- e oltre un centinaio di circoli. Il coordinatore della segreteria di Enrico Letta, Marco Meloni, e il responsabile Enti Locali, Stefano Vaccari, hanno inviato una circolare agli iscritti del Pd per avviare le procedure dei. “Non è un invito, va fatto tutto”, spiega Vaccari all’Adnkronos. Anche perchè alcuni gruppi dirigenti sono stati eletti nel 2017 e quindi vanno a scadenza naturale, ma altri sono in ...