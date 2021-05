Pd | dem al voto | entro l’anno 10 congressi regionali e circa 20 provinciali**

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Si prospetta un cambio sostanzioso dei gruppi dirigenti Pd sul territorio nella nuova era Letta. Di qui a fine anno verranno rinnovati i vertici dem in 10 regioni (tra queste l’Umbria che però chiude il congresso in questi giorni),una ventina di federazioni provinciali -anche quella metropolitana di Venezia, al momento guidata da Lia Quartapelle come commissaria- e oltre un centinaio di circoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.