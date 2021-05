Partigiano Reggiano: vogliono rimuovere il murales perché non c’è nulla da comprare? (Di sabato 22 maggio 2021) Spesso mi sono distratto guidando in autostrada: cartelli, segnali, annunci luminosi, ma anche tante auto, belle, brutte, scassate, costose, stracariche. Un fotoritocco, dell’insegna luminosa ad arco sulla carreggiata, mi torna sempre in mente: “2 persone su 10 morte per aver letto questo cartello”. Son quelle cose che ti si fissano in mente. Faccio la Parma-La Spezia da che ero bambino, distrazioni pericolosissime e giochi senza frontiere tra corsie alternate: sai che troverai lavori in corso sulla Cisa, perché ci son sempre stati, riconosci gli operai che sono invecchiati sotto le pettorine arancioni respirando il bitume, negli autogrill stanno fra i prodotti tipici, in offerta. Ognuno ha la sua Roncobilaccio-Barberino o la sua Salerno-Reggio Calabria. Quindi mi fa sorridere che Autostrade per l’Italia voglia far rimuovere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Spesso mi sono distratto guidando in autostrada: cartelli, segnali, annunci luminosi, ma anche tante auto, belle, brutte, scassate, costose, stracariche. Un fotoritocco, dell’insegna luminosa ad arco sulla carreggiata, mi torna sempre in mente: “2 persone su 10 morte per aver letto questo cartello”. Son quelle cose che ti si fissano in mente. Faccio la Parma-La Spezia da che ero bambino, distrazioni pericolosissime e giochi senza frontiere tra corsie alternate: sai che troverai lavori in corso sulla Cisa,ci son sempre stati, riconosci gli operai che sono invecchiati sotto le pettorine arancioni respirando il bitume, negli autogrill stanno fra i prodotti tipici, in offerta. Ognuno ha la sua Roncobilaccio-Barberino o la sua Salerno-Reggio Calabria. Quindi mi fa sorridere che Autostrade per l’Italia voglia faril ...

fattoquotidiano : Attenzione attenzione: Autostrade per l’Italia ha molto a cuore la sicurezza dei viaggiatori. Di tanto in tanto vie… - arturorossie : ...io sto con il Partigiano Reggiano e non voglio che Autostrade Spa lo faccia demolire ?????????? #oraesempreResistenza… - Valenti41000153 : RT @fattoquotidiano: Attenzione attenzione: Autostrade per l’Italia ha molto a cuore la sicurezza dei viaggiatori. Di tanto in tanto viene… - Panz62 : RT @ZuccheroSugar: «Spero che la vicenda si risolva nel miglior modo possibile e cioè che il murale di Villa Sesso a Reggio Emilia rimanga… - LuciaDeVivo2 : RT @fattoquotidiano: Attenzione attenzione: Autostrade per l’Italia ha molto a cuore la sicurezza dei viaggiatori. Di tanto in tanto viene… -