Parlamento Ue vota a favore della sospensione temporanea brevetti dei vaccini: Grillo, “Segnale significativo” (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA – “Il Parlamento Ue ha votato a favore della sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini: con 293 sì, 284 no e 119 astenuti passa un emendamento a una risoluzione sull’Aids non vincolante. Non bisogna di certo cantare vittoria, perché non è un provvedimento vincolante. La posizione ufficiale del Parlamento europeo sui brevetti dei vaccini arriverà nella plenaria di giugno, ma è sicuramente un Segnale significativo sulla volontà dei rappresentanti dei cittadini di aprirsi a queste politiche di liberalizzazione dei brevetti”. Così la parlamentare del M5S Giulia Grillo, ex ministra della salute, che aggiunge: ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA – “IlUe hato adeidei: con 293 sì, 284 no e 119 astenuti passa un emendamento a una risoluzione sull’Aids non vincolante. Non bisogna di certo cantare vittoria, perché non è un provvedimento vincolante. La posizione ufficiale deleuropeo suideiarriverà nella plenaria di giugno, ma è sicuramente unsulla volontà dei rappresentanti dei cittadini di aprirsi a queste politiche di liberalizzazione dei”. Così la parlamentare del M5S Giulia, ex ministrasalute, che aggiunge: ...

Advertising

Lopinionista : Parlamento Ue vota a favore della sospensione temporanea brevetti dei vaccini: Grillo, “Segnale significativo”… - dimmichipaga : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'In Parlamento si vota una legge sull'agricoltura in cui si equipara il biologico e il biodinamico, soldi per… - BonoraGabriella : RT @senzasinistra: #Draghi fa il PnRR decidendo lui in pratica dove mettere #200mld di investimenti. Poi farà’ con alcuni tecnici anche la… - LalliVincenzo : RT @senzasinistra: #Draghi fa il PnRR decidendo lui in pratica dove mettere #200mld di investimenti. Poi farà’ con alcuni tecnici anche la… - AbbruzziSimone : RT @EleonoraEvi: IL REATO DI #ECOCIDIO VENGA RICONOSCIUTO NEL DIRITTO UE! I danni all'#ambiente causati dalle imprese non possono più resta… -