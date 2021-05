Papa Giovanni Paolo II, svelate le sue ultime parole prima di morire (Di sabato 22 maggio 2021) Non volevamo crederci, non ci sembrava possibile. Eppure era arrivato a spegnersi come una candela, mese dopo mese, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Fino al ‘Fiat’ definitivo che lo portava tra le braccia del Padre celeste. Ma l’ultimo pensiero fu rivolto a tutti noi, i giovani che eravamo nella piazza (San Pietro ndr) per stare con lui fino all’ultimo istante. E’ morto il Papa! Non pensavamo che fosse possibile ma… oggi, caro Karol, sei ancora con noi! E noi siamo ancora qui. Per questo motivo, cari fratellini e sorelline, ci chiamiamo ‘Papaboys’ cioè ‘i giovani del Papa’: è un nome che hanno ‘inventato’ i media, i giornalisti italiani ed internazionali nei giorni della Giornata Mondiale dei Giovani di Tor Vergata: non ho mai capito bene se era un ‘dispregiativo‘ o un tentativo di rinchiudere in una sola parola quella ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 maggio 2021) Non volevamo crederci, non ci sembrava possibile. Eppure era arrivato a spegnersi come una candela, mese dopo mese, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Fino al ‘Fiat’ definitivo che lo portava tra le braccia del Padre celeste. Ma l’ultimo pensiero fu rivolto a tutti noi, i giovani che eravamo nella piazza (San Pietro ndr) per stare con lui fino all’ultimo istante. E’ morto il! Non pensavamo che fosse possibile ma… oggi, caro Karol, sei ancora con noi! E noi siamo ancora qui. Per questo motivo, cari fratellini e sorelline, ci chiamiamo ‘boys’ cioè ‘i giovani del’: è un nome che hanno ‘inventato’ i media, i giornalisti italiani ed internazionali nei giorni della Giornata Mondiale dei Giovani di Tor Vergata: non ho mai capito bene se era un ‘dispregiativo‘ o un tentativo di rinchiudere in una sola parola quella ...

In questo giorno di 101 anni fa, veniva alla luce il piccolo Karol, poi divenuto, Papa Giovanni Paolo II.

