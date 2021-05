Papa Francesco avrà una nuova Papamobile elettrica personalizzata (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà realizzata in materiale sostenibile ed avrà come modello il prossimo SUV Ocean. Ci ha pensato Fisker: ecco i dettagli. La Papamobile si ispirerà al SUV Ocean (by Adobestock)Papa Francesco avrà la sua Papamobile completamente elettrica. A realizzarla sarà la Fisker Inc, vecchia gloriosa azienda automobilistica di Los Angeles che da qualche anno ha dichiarato bancarotta e cessato le attività. Ora però l’imprenditore Henrik Fisker è pronto a tornare il campo, per quella che ha il sapore di essere una missione religiosa oltre che una sfida di prestigio. E le credenziali sono ottime, in poco più di un lustro di vita difatti la Fisker Automotive è stata responsabile nei suoi cantieri della progettazione di vetture sportive come Aston Martin, Artega GT e BMW Z8, salvo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà realizzata in materiale sostenibile edcome modello il prossimo SUV Ocean. Ci ha pensato Fisker: ecco i dettagli. Lamobile si ispirerà al SUV Ocean (by Adobestock)la suamobile completamente. A realizzarla sarà la Fisker Inc, vecchia gloriosa azienda automobilistica di Los Angeles che da qualche anno ha dichiarato bancarotta e cessato le attività. Ora però l’imprenditore Henrik Fisker è pronto a tornare il campo, per quella che ha il sapore di essere una missione religiosa oltre che una sfida di prestigio. E le credenziali sono ottime, in poco più di un lustro di vita difatti la Fisker Automotive è stata responsabile nei suoi cantieri della progettazione di vetture sportive come Aston Martin, Artega GT e BMW Z8, salvo ...

