Paolo Bonolis: la dolorosa confessione della moglie Sonia (Di sabato 22 maggio 2021) Intervistata per il programma di Francesca Fagnani, Belve, Sonia Bruganelli ha condiviso con il pubblico e con la conduttrice una confessione dolorosa e inaspettata. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, si è detta molto delusa quando, ormai 18 anni fa, scoprì che sua figlia era malata. Di recente Sonia Bruganelli ha fatto parlare di sé per una dichiarazioni rilasciata su Barbara D'Urso, la cui televisione è stata definita Articolo completo: dal blog SoloDonna

