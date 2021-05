Palù: “Dati incoraggianti, ma il ritorno alla normalità sarà graduale” (Di sabato 22 maggio 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato Giorgio Palù, virologo del Cts e presidente dell’agenzia del farmaco Aifa sulla situazione in Italia e le riaperture «I Dati italiani, considerando tutti i parametri epidemiologici, sono molto incoraggianti. Il ritorno alla normalità deve però essere graduale. Per questo restano cruciali la campagna di vaccinazione e il rispetto delle semplici regole che vengono richieste». Non bisogna però dimenticare che siamo di fronte a una pandemia e che non basta mettere al sicuro i singoli Paesi «La pandemia si sta spostando altrove. Non possiamo ignorarlo, la diffusione del virus è planetaria e l’immunità di gregge non può riguardare i singoli Paesi data la globalizzazione di viaggiatori. L’approccio deve essere universale e non saremo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Il Corriere della Sera ha intervistato Giorgio, virologo del Cts e presidente dell’agenzia del farmaco Aifa sulla situazione in Italia e le riaperture «Iitaliani, considerando tutti i parametri epidemiologici, sono molto. Ildeve però essere. Per questo restano cruciali la campagna di vaccinazione e il rispetto delle semplici regole che vengono richieste». Non bisogna però dimenticare che siamo di fronte a una pandemia e che non basta mettere al sicuro i singoli Paesi «La pandemia si sta spostando altrove. Non possiamo ignorarlo, la diffusione del virus è planetaria e l’immunità di gregge non può riguardare i singoli Paesi data la globalizzazione di viaggiatori. L’approccio deve essere universale e non saremo ...

