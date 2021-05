Palù a La7: “Tra due mesi molto probabilmente potremo togliere la mascherina. Stop dei brevetti sui vaccini? Sono contrario” (Di sabato 22 maggio 2021) “Come medico e come ricercatore, Sono contrario alla sospensione dei brevetti sui vaccini anti-covid. Non credo che, sospendendo la proprietà intellettuale, saremo in grado di avere subito una risposta. Dove li fabbrichiamo i vaccini?“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, risponde alla conduttrice Lilli Gruber che gli chiede se concorda sull’eventuale Stop ai brevetti sui vaccini, sottolineando: “Credo sia più importante costringere le aziende del farmaco, soprattutto quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici, a un trasferimento tecnologico a Paesi che posSono realizzare vaccini e soprattutto renderli disponibili a prezzi molto bassi per coloro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) “Come medico e come ricercatore,alla sospensione deisuianti-covid. Non credo che, sospendendo la proprietà intellettuale, saremo in grado di avere subito una risposta. Dove li fabbrichiamo i?“. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il presidente dell’Aifa, Giorgio, risponde alla conduttrice Lilli Gruber che gli chiede se concorda sull’eventualeaisui, sottolineando: “Credo sia più importante costringere le aziende del farmaco, soprattutto quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici, a un trasferimento tecnologico a Paesi che posrealizzaree soprattutto renderli disponibili a prezzibassi per coloro ...

Advertising

ilfattovideo : Palù a La7: “Tra due mesi molto probabilmente potremo togliere la mascherina. Stop dei brevetti sui vaccini? Sono c… - viagrazie : RT @La7tv: #ottoemezzo Giorgio Palù (AIFA): 'Dobbiamo aspettarci altre pandemie, di virus provenienti da specie animali e che si diffondera… - viagrazie : RT @La7tv: #ottoemezzo Vaccini, Giorgio Palù (AIFA): 'Come medico e come ricercatore, sono contrario alla sospensione dei brevetti. Non cre… - viagrazie : RT @La7tv: #ottoemezzo Vaccini, Giorgio Palù: 'L'importante è che i richiami si facciano in maniera corretta, seguendo le indicazioni della… - tuttoway : RT @La7tv: #ottoemezzo Vaccini, Giorgio Palù: 'L'importante è che i richiami si facciano in maniera corretta, seguendo le indicazioni della… -

Ultime Notizie dalla rete : Palù La7 Palù: "Come medico sono contrario alla sospensione dei brevetti" Lo dichiara Giorgio Palù , presidente dell'AIFA, a Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber su La7.

Covid, Palù: "Verosimile via mascherina tra due mesi" Lo dice il presidente dell'AIFA Giorgio Palu', ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. 'Stiamo andando - aggiunge - verso una mitigazione del virus a trasmissione aerea con la bella stagione. ...

Lo dichiara Giorgio, presidente dell'AIFA, a Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber suLo dice il presidente dell'AIFA Giorgio Palu', ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su. 'Stiamo andando - aggiunge - verso una mitigazione del virus a trasmissione aerea con la bella stagione. ...