Pallanuoto, Serie A1 2021: Ortigia-Trieste 9-5. Gli aretusei giocheranno la prossima Euro Cup

Oggi, sabato 22 maggio, nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile si è giocata la sfida di ritorno della finale per il quinto posto (andata e ritorno) che ha messo in palio l'accesso alla prossima Euro Cup: l'Ortigia, a Siracusa, ha ribaltato il 10-13 subito a Trieste sabato scorso imponendosi per 9-5 e staccando così il biglietto per la competizione continentale della prossima stagione. 

Finale quinto posto (andata e ritorno) 
Sabato 15 maggio Trieste – Polo Natatorio Bianchi, Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 13-10
Sabato 22 maggio Siracusa – Piscina Caldarella, CC Ortigia-Pallanuoto Trieste 9-5

