Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | la finale scudetto sarà tra Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania

(Di sabato 22 maggio 2021) LaA1 2020-divede concludersi oggi le semifinali play-off: si conoscono i nomi delle due finaliste che si contenderanno lo: in Gara-3 ildomina e batte il CSS Verona per 16-6, mentreschianta la SIS Roma per 10-3. Ladunque tra le patavine e le etnee e si giocherà al meglio delle cinque partite: le venete avranno il vantaggio del fattore campo nel caso in cui si giunga alla bella. Si inizierà avenerdì 28 maggio, giorno in cui si giocherà in gara secca laper il terzo posto tra Lifebrain SIS Roma e CSS ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

PARMA - Dopo quasi dopo oltre un anno, il Setterosa della Polisportiva Sport Center Parma d omenica 23 Maggio torna in vasca a giocare per il Campionato di Serie B . La società parmigiana ospiterà il ...Imperia . La Rari Nantes Imperia affronterà, domenica 23 maggio, con fischio d'inizio alle ore 16, il Rapalloper la nona giornata di Serie A2girone Nord - Ovest , che coincide con l 'ultimo turno delle giallorosse nella stagione regolare . Per la sfida, sarà ancora in acqua Merci ...La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede concludersi oggi le semifinali play-off: si conoscono i nomi delle due finaliste che si contenderanno lo scudetto: in Gara-3 il Plebiscito Padova dom ...L’Ekipe Orizzonte Catania si impone nettamente per 10-3 sulla Sis Roma in gara 3 delle semifinali tricolore del campionato di pallanuoto femminile ed affronterà il Plebiscito Padova nella finale scude ...