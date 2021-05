Pagelle Crotone-Fiorentina 0-0 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie A 2020 2021

(Di sabato 22 maggio 2021) Ile le nostredi(0-0), incontro valevole per la trentottesima giornata della. Primo tempo sostanzialmente senza emozioni forti, sebbene i calabresi abbiano onorato l’incontro con varie e pericolose iniziative offensive. L’imprendibile Ounas e il solito Simy hanno creato i presupposto per il vantaggio dei pitagorici, sebbene Terracciano abbia tenuto a galla i viola, sin troppo passivi però difensivamente. Ribery e Vlahovic non hanno inciso come da previsioni, lasciando l’incarico al solo Castrovilli, non decisivo. Secondo tempo positivo per il, alla costante ricerca della rete del vantaggio; da segnalare una clamorosa traversa colpita da Messias, dopo un mancino a giro vellutato e ben ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: Crotone Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Fiorentina, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Messias FLOP: Martinez Quarta VOTI