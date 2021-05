Padri e figlie: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 22 maggio 2021) Padri e figlie: trama, cast e streaming del film Questa sera, 22 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Padri e figlie, film del 2015 diretto da Gabriele Muccino. Nell’arco narrativo di 25 anni, il film racconta il rapporto tra un padre e una figlia. Tra gli interpreti principali figurano Russell Crowe, che è anche produttore esecutivo, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer e Jane Fonda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama La narrazione procede su due binari paralleli: uno ambientato nel passato e uno nel presente. Nel 1989 Jake Davis è un affermato scrittore di successo, vincitore di un premio Pulitzer, che vive a New York con sua moglie e sua figlia, di nome Katie. Una sera, dopo un ricevimento in onore dell’ultimo ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 22 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2015 diretto da Gabriele Muccino. Nell’arco narrativo di 25 anni, ilracconta il rapporto tra un padre e una figlia. Tra gli interpreti principali figurano Russell Crowe, che è anche produttore esecutivo, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Octavia Spencer e Jane Fonda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama La narrazione procede su due binari paralleli: uno ambientato nel passato e uno nel presente. Nel 1989 Jake Davis è un affermato scrittore di successo, vincitore di un premio Pulitzer, che vive a New York con sua moglie e sua figlia, di nome Katie. Una sera, dopo un ricevimento in onore dell’ultimo ...

