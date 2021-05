Pac-Man compie 41 anni | Nintendo | NBA e Bandai Namco celebrano l’anniversario – Notizia – altroVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 23 maggio 2021) Pac-Manoggi 41dalla sua uscita originaria nelle sale giochi giapponesi e sono in diversi a festeggiare l’versario, comee l’NBA.. Pac-Man, una delle maggiori icone videoludiche e uno dei primi simboli in assoluto dei videogiochi,41oggi e viene festeggiato da varie compagnie comee NBA, oltre ovviamente a, attraverso iniziative e messaggi via social. Creato da T?ru Iwatani e prodotto da, il primo Pac-Man uscì proprio il 22 maggio 1980 nelle sale giochi giapponesi, in forma di arcade, per diventare poi un vero e proprio fenomeno di … Notizie giochi AltroRead More L'articolo Pac-Man...