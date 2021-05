Orrore in Iran, genitori sedano e smembrano il figlio noto regista (Di sabato 22 maggio 2021) L Iran sotto shock per un delitto "d onore" , raccontato in prima pagina da tutti i giornali del Paese. La vittima un noto regista cinematografico, Babak Khorramdin , 47 anni. Il suo corpo stato ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 22 maggio 2021) Lsotto shock per un delitto "d onore" , raccontato in prima pagina da tutti i giornali del Paese. La vittima uncinematografico, Babak Khorramdin , 47 anni. Il suo corpo stato ...

Advertising

fisco24_info : >>>ANSA/Orrore in Iran, genitori sedano e smembrano noto regista: Gli anziani confessano di aver ucciso così anche… - clomimine : RT @serenel14278447: Orrore in Iran: drogano e uccidono il figlio, confessano anche l’omicidio della figlia - serenel14278447 : Orrore in Iran: drogano e uccidono il figlio, confessano anche l’omicidio della figlia - LaStampa : Orrore in Iran: drogano e uccidono il figlio, confessano anche l’omicidio della figlia - messveneto : Orrore in Iran: drogano e uccidono il figlio, confessano anche l’omicidio della figlia: Il Paese è sotto choc per l… -