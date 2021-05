Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 22/05/2021 (Di sabato 22 maggio 2021) In questo momento potresti sentirti particolarmente creativa, fantasiosa ed entusiasta per una tua nuova idea. Cambiando discorso, oggi è prudente tenere nota di tutte le conversazioni importanti che avrai con il tuo capo o sui tuoi canali social, perché il nebuloso Nettuno potrebbe creare confusione e provocare incomprensioni sul lavoro o riguardo alla tua immagine pubblica. Forse pensi che il tuo messaggio sia chiaro, ma potresti scoprire che gli altri interpretano le tue parole in maniera completamente diversa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 maggio 2021) In questo momento potresti sentirti particolarmente creativa, fantasiosa ed entusiasta per una tua nuova idea. Cambiando discorso, oggi è prudente tenere nota di tutte le conversazioni importanti che avrai con il tuo capo o sui tuoi canali social, perché il nebuloso Nettuno potrebbe creare confusione e provocare incomprensioni sul lavoro o riguardo alla tua immagine pubblica. Forse pensi che il tuo messaggio sia chiaro, ma potresti scoprire che gli altri interpretano le tue parole in maniera completamente diversa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

