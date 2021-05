Oroscopo Pesci del giorno | previsioni del giorno 22 05 2021

Leggi su fattidigossip

In questo momento potresti cadere facilmente preda di sentimenti eccessivi e profondi, quindi assicurati di capire bene una situazione prima di reagire. L'intelligente Mercurio, il pianeta della comunicazione e della logica, si trova nella zona più emotiva della tua carta astrale e oggi si collegherà con un insidioso Nettuno, quindi stai attenta. Cerca di non perderti nessun dettaglio importante per strada e di non esagerare un fatto di cui non sei certa, perché potresti sprecare energie per qualcosa che in realtà non è vero.